как найти удалённую работу
Заработать, Полезно знать

Как найти удаленную работу в интернете: инструкция, советы, список сайтов

Практика показывает, что в интернете можно найти практически любую работу, кроме, разве что, совсем специализированных занятий, для которых нужно сложное оборудование.

05.06.2020
startup
Полезно знать, Термины

Что такое стартап простыми словами

Слово «стартап» в последние годы стало синонимом успеха и обычно ассоциируется с новейшими технологиями. Однако столь популярное понятие часто толкуется неправильно. Поговорим об определении стартапа, что это такое, каковы его преимущества и недостатки, как начать собственный проект.

24.05.2020
Инвестиции в недвижимость
Вложить, Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость: с чего начать и как правильно инвестировать с нуля

Из данной статьи Вы узнаете с чего начать инвестиции в недвижимость и как правильно инвестировать с нуля. Мы рассмотрели пять целей инвестирования в недвижимое имущество, […]

16.06.2019
Коллективные инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость

Что такое коллективные инвестиции в недвижимость и как на них заработать?

Коллективные инвестиции в недвижимость — это инвестиционная программа, в рамках которой из денег мелких пайщиков формируется специальный фонд под управлением профессионального менеджера. Цель фонда — […]

25.11.2018