Слово «стартап» в последние годы стало синонимом успеха и обычно ассоциируется с новейшими технологиями. Однако столь популярное понятие часто толкуется неправильно. Поговорим об определении стартапа, что это такое, каковы его преимущества и недостатки, как начать собственный проект.